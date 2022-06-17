مصادر كردية تتوقع انسحابا محتملا لبارزاني من البرلمان

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وسائل اعلام كردية ان انسحاب

بارزاني من البرلمان امر محتمل.

وقالت صحيفة وشه الكردية القريبة من

الحزب الديمقراطي الكردستاني ان ائتلاف

السيادة برئاسة خميس الخنجر والحزب

الديمقراطي الكردستاني يناقشا

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