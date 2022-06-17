الرافدين يمنح 50 مليون دينار للبناء والترميم

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن مصرف الرافدين، اليوم الجمعة، عن

منح 50 مليون دينار لإغراض البناء

والترميم.

وذكر بيان للمصرف، أن “قروض البناء

والترميم يبلغ 50 مليون دينار”، مشيرا

الى أن “مدة تسديد القرض تصل إلى عشر

سنوات”.

وأو

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