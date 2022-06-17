وزير النفط العماني يتنحى عن المنصب بعد 24 عاما على تكليفه

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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عينت سلطنة عُمان سالم العوفي وكيل وزارة الطاقة والمعادن وزيراً للطاقة خلفاً لمحمد الرمحي الذي شغل المنصب لـ24 عاماً.

وأكدت الوزارة تعيينه في تغريدة بعد بث الخبر على التلفزيون الحكومي.

ومثل الوزير المخضرم المغادر عُمان في اجتماعات تحالف "أوبك+" كثيراً ، وكان "نصيراً قوياً" للتحالف، وفقاً للأمين العام لمنظمة "أوبك" محمد باركيندو.

قال باركيندو في لندن يوم الخميس، إن الرمحي هو وزير "يحظى باحترام كبير" وكان "أحد الأصوات الأولى في عام 2015 التي حثت (أوبك) والدول غير الأعضاء على التعاون معاً لاستعادة الاستقرار".

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