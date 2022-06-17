برشلونة يكرم ميسي بتكريم الوداع

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعةأكد رئيس نادي برشلونة الإسباني، خوان لابورت، على ضرورة عمل حفل وداع للأرجنتين ليونيل ميسي قائد الفريق السابق ونجم باريس سان جيرمان الحالي.وقال خوان لابورتا خلال اجتماع الجمعية العمومية لأعضاء نادي برشلونة، إن ميسي لم يحصل على وداع يليق به لذلك فيجب منحه هذا الوداع

وتابع حديثه قائلاً إن خوان جاسبرات قد طالب بتنظيم وداع يليق بميسي، بسبب ما قدمه للفريق.

وواصل حديثه قائلاً: “موضوع أحزنني منذ حدوثه، كان علينا أن نفعل ما فعلناه، حزين جدًا بسبب ما حدث، بعد كل ما قدمه للنادي، سأكون دائمًا داعمًا لأي مبادرة لمنح وداع يليق بميسي عاجلًا وليس آجلًا”.

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