ريال مدريد يتخذ قرارا مفاجئا بشأن الميركاتو

2022/06/17 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

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اتخذ ريال مدريد قرارا مفاجئا بعدما حسم صفقتي المدافع الألماني أنطونيو روديجر ولاعب الوسط الفرنسي أوريلين تشواميني.

وضم الريال روديجر مجانا بعد انتهاء عقده مع تشيلسي الإنجليزي، بينما ضم تشواميني من موناكو.

وقررت الإدارة إيقاف انتداب مزيد من اللاعبين الجدد للموسم المقبل، في انتظار حسم مستقبل بعض اللاعبين مثل ماركو أسينسيو وداني سيبايوس ولوكا يوفيتش وماريانو دياز.

وعزز ريال مدريد من قوة خطي الدفاع والوسط بعد انتهاء الموسم على الفور وفشل في ضم المهاجم الفرنسي كيليان مبابي، في انتظار اتخاذ مزيد من القرارات في يوليو/ تموز المقبل.

وبعد مغادرة البرازيلي مارسيلو والإسباني إيسكو والويلزي جاريث بيل، تحركت الإدارة المدريدية سريعا لضم روديجر وتشواميني.

وقال فلورنتينو بيريز، رئيس بطل أوروبا، في مقابلة مع برنامج الشرينجيتو "توقفنا حاليا لأنه ليس هناك متسع لانتداب المزيد (من اللاعبين)".

وأضاف "ينتظرنا العمل بأكمله في يوليو/ تموز وأغسطس/ آب، وينبغي مشاهدة ما سيحدث مع بعض اللاعبين الذين قد يغادرون الفريق".

وهناك لاعبان مرتقب رحيلهما عن الفريق، هما الصربي لوكا يوفيتش والإسباني الدومينيكاني ماريانو دياز، وهذا من شأنه إضعاف الخط الأمامي للملكي.

ورغم قلة مشاركة اللاعبين، إلا أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي كان يعول عليهما في بعض المباريات لإراحة كريم بنزيما أو لاستبداله بأيهما إذا كان الفرنسي مصابا.

ويدرس اللاعبان الخيارات المطروحة بحثا عن مخرج من ريال مدريد.

وفي هذه الحالة، أمام إدارة حامل لقب الليجا ثلاثة خيارات: إما الإبقاء على بورخا مايورال أو تصعيد مهاجم الرديف خوانمي لاتاسا أو التوجه إلى سوق الانتقالات بحثا عن مهاجم آخر.

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