القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة ٤٠٢ في واسط

2022/06/17 | 10:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت مديرية شرطة واسط، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على ثلاثة متهمين وفق المادة ٤٠٢ في في احد مناطق المحافظة.وذكرت المديرية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “مفارز قسم مكافحة الإجرام في واسط، القت القبض على ثلاث مطلوبين وفق احكام المادة (٤٠٢) ، من خلال ممارسات أمنية نفِّذت بمناطق متفرقة من […]

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