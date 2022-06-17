“بعد تغيير خارطة البرلمان”..الحيدري: الإطار قادر على تمرير رئيس الجمهورية

2022/06/17 | 10:31 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أكد عضو ائتلاف دولة القانون كاظم الحيدري، أن الإطار التنسيقي يمتلك القدرة على تمرير مرشح رئاسة الجمهورية خصوصا مع إضافة النواب الجدد بعد انتهاء العطلة التشريعية للبرلمان.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال الحيدري لـ /المعلومة/، إن “الإطار التنسيقي والأحزاب والأطراف المتحالفة معه مع جزء من السيادة […]

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