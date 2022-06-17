الهند.. احتجاجات وإحراق قطارات تنديدا بنظام

2022/06/17 | 10:44 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت الشرطة الهندية إن محتجين رشقوا الشرطة بالحجارة وأضرموا النار في قطارات، الجمعة، مع احتدام الاحتجاجات على نظام التجنيد العسكري الجديد لليوم الثاني.

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