مقتل 3 اشخاص بانفجار بمدخل كلار في السليمانية

2022/06/17 | 10:50 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

افاد مصدر امني، اليوم الخميس، بمقتل ثلاثة اشخاص بانفجار في مدخل كلار بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "انفجارا وقع في مدخل مدينة كلار التابعة للسليمانية"، مبيناً أن "ثلاثة اشخاص قتلوا اثر الانفجار الذي لم يعرف بعد طبيعته لغاية الان".

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