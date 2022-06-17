صحيفة تكشف الهدف الحقيقي لزيارة الزعماء الأوروبيين إلى أوكرانيا

2022/06/17 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت صحيفة دي فيلت الألمانية إن الزعماء الاوربيين، حاولوا خلال زيارتهم إلى كييف إقناع رئيس أوكرانيا بالجلوس إلى طاولة المفاوضات مع روسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن أولاف شولتس وإيمانويل ماكرون وماريو دراغي، أعربوا خلال وجودهم في كييف، عن تأييدهم لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل إقناع الرئيس زيلينسكي بالجلوس الى طاولة المفاوضات مع الرئيس فلاديمير بوتين.

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