2022/06/17 | 11:01 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..تواجه المصانع في أوروبا أزمة متفاقمة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة الذي نتج عن الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما أدى إلى ارتفاع تكاليف التشغيل، الأمر الذي يُنذر بأزمة أعمق تهدد القطاع الصناعي الأوروبي خلال الفترة المقبلة.وذكر تقرير نشره موقع “أويل برايس” المتخصص بأخبار الطاقة، واطلعت عليه “العربية.نت”، أن منتجي ومصنعي السلع الأوروبيين يعانون […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة..مصانع أوروبا تواجه أزمة متفاقمة) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بسبب ارتفاع أسعار الطاقة..مصانع أوروبا تواجه أزمة متفاقمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).