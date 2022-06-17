ماني يلعب في الوحل

2022/06/17 | 11:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عاد ساديو ماني إلى قرية طفولته في السنغال للمشاركة في مباراة كرة قدم محلية مع استمرار التكهنات حول مستقبله في ليفربول.ماني، الذي يبدو أنه سيغادر فريق يورجن كلوب ويضمن الانتقال إلى بايرن ميونخ هذا الصيف، ذهب إلى بامبالي للعب مباراة على أرض موحلة جنبًا إلى جنب مع بعض النجوم.وانضم إلى اللاعب […]

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