توقيت تصريح وزير الطاقة السعودي من روسيا.. دبلوماسي أمريكي سابق يعلق

2022/06/17 | 11:08 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الدبلوماسي الأمريكي السابق، ألبيرتو ميغيل فيرنانديز على التصريحات التي أدلى بها وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان من روسيا، الخميس، واصفا العلاقات مع موسكو بالدافئة مثل طقس الرياض.

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