مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني في السليمانية

2022/06/17 | 11:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ افاد مصدر أمني في السليمانية، اليوم الجمعة، بمقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني في قضاء كلار.وقال المصدر لوكالة ايرث نيوز، إن “طائرة مسيرة استهدفت عجلة بداخلها عناصر من حزب العمال في قضاء كلار في محافظة السليمانية”.واضاف أن “اسفر القصف عن مقتل ثلاثة عناصر من حزب العمال الكردستاني كانوا داخل العجلة”.

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