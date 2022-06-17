وكالة: محمد بن سلمان يزور تركيا الأسبوع المقبل

2022/06/17 | 11:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يزور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تركيا رسميا في،22 يونيو، على ما أفاد مسؤول تركي كبير طلب عدم الكشف عن اسمه وكالة فرانس برس، الجمعة.

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