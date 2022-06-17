قصة مأساوية .. وفاة كويتي وأبنه في صحراء السعودية عطشاً

2022/06/17 | 11:21 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في حادثة مأساوية شهدها وادي العجمان

بالمملكة العربية السعودية، توفي أب

كويتي وابنه في البر جنوب مليجة، عطشا

في الصحراء.

ونقلت صحيفة الراي الكويتية أن "الأب

ذهب وأخذ معه ابنه البالغ من العمر 8

سنوات،

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