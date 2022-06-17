الآن.. قطع طريق كلار- جلولاء بسبب انفجار استهدف حزب العمال (صورة)

2022/06/17 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- السليمانية

قطعت القوات الامنية، اليوم الجمعة، طريق كلار-جلولاء مما سبب زخما مروريا حادا، وذلك عقب انفجار وقع في مدخل مدينة كلار في السليمانية.

وقال مصدر امني ل(بغداد اليوم)، ان "الطريق هو من اهم الطرق البرية بين ديالى وكوردستان، اذ تم غلقه بسبب الانفجار الذي وقع في مدخل مدينة كلار".

وكان مصدر امني، افاد بمقتل ثلاثة اشخاص بانفجار في مدخل كلار بمحافظة السليمانية.

وقال المصدر إن "انفجارا وقع في مدخل مدينة كلار التابعة للسليمانية"، مبيناً أن "ثلاثة اشخاص قتلوا اثر الانفجار الذي لم يعرف بعد طبيعته لغاية الان".

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