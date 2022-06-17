بعد لحظات من قصف كلار.. تركيا تعلن مقتل 6 عناصر من حزب العمال شمالي العراق

2022/06/17 | 11:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الجمعة، قتل ستة عناصر من حزب العمال الكردستاني، شمالي العراق، من دون تحديد مكان العملية بالضبط.

وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه (بغداد اليوم)، إن "الجيش التركي تمكن من تحييد 6 إرهابيين من بي كى كى في إطار عملية المخلب ـ القفل شمالي العراق"، على حد وصف البيان.

وأكدت الوزارة وفق بيانها الذي نقلته وكالة الأناضول التركية، "استمرار العملية بعزيمة وإصرار كبيرين

وكان مصدر امني مطلع أفاد بوقت سابق اليوم الجمعة، بأن الانفجار الذي سمع صوته في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية ناجم عن قصف طائرة مسيرة.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، إن "القصف استهدف تجمعا للمواطنين على محطات الوقود في قضاء كلار التابع لمحافظة السليمانية".

وأضاف أن "القصف أدى الى مقتل 3 من أكراد سوريا يعتقد أنهم عناصر في حزب العمال الكردستاني".

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