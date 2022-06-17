إيطالي ينتحر بطريقة “قانونية”

2022/06/17 | 11:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ توفي في إيطاليا أول شخص أتيح له الانتحار بمساعدة غيره بصورة “قانونية”، حيث تخضع هذه الممارسة لرقابة صارمة للغاية، على ما أعلنت جمعية “لوكا كوشوني”.وعرفت وسائل الإعلام عن فيديريكو كاربوني، بالاسم المستعار “ماريو”، حتى وفاته حفاظا على خصوصيته بعد أن حقن نفسه بدواء عبر استخدام جهاز خاص يكلف حوالى خمسة آلاف يورو، […]

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