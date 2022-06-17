2022/06/17 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز- السليمانيةكشف مصدر أمني، اليوم الجمعة، تفاصيل الانفجار الذي حصل في قضاء كلار بمحافظة السليمانية في وقت سابق من اليوم.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الانفجار نجم عن قصف بطائرة مسيرة استهدفت عجلة بداخلها عناصر حزب العمال الكردستاني".وأوضح، أن "القصف تسبب بمقتل ثلاثة أفراد من حزب العمال الكردستاني".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت تركيا، قتل 6 أفراد من عناصر حزب العمال الكردستاني، ضمن عمليتها العسكرية شمالي العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن تفاصيل الانفجار في السليمانية) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكشف عن تفاصيل الانفجار في السليمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).