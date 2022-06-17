استنفار امني على الحدود بين ديالى وكردستان بعد انفجار” كلار”

2022/06/17 | 11:32 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..افاد مصدر امني، الجمعة، باستنفار واسع على الحدود بين ديالى وكردستان بعد انفجار كلار.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” السيطرات الامنية على الحدود الادارية بين ديالى وكردستان دخلت حالة الاستنفار القصوى بعد الانفجار الغامض في كلار”.واضاف المصدر،ان” طرق كلار المؤدي الى الاجزاء الشمالية الشرقية لمحافظة دديالى قطع بالكامل مع قبل السيطرات […]

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