الأنواء الجوية: انخفاض في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين

2022/06/17 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت انخفاضاً في درجات الحرارة بدءاً من الاثنين.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقة الوسطى ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ،فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً حاراً، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد“.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الأحد سيكون صحواً حاراً مع غبار خفيف في المنطقتين الوسطى والجنوبية ،بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أنحاء البلاد“.

وبين أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع غبار خفيف في جميع أقسام البلاد،أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ،وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد“.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مغبراً في المنطقة الوسطى، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً مع تصاعد الغبار ،أما المنطقة الجنوبية فسيكون الطقس صحواً مغبراً وفرصة لحدوث عواصف ترابية ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع الأقسام من البلاد“.

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