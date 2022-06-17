البنك المركزي يطلق 17 ترليون دينار كمبادرات لمواجهة التغير المناخي

2022/06/17 | 11:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن محافظ البنك المركزي، مصطفى غالب مخيف، عن إطلاق مبادرات تنموية تجاوزت الـ 17 تريليون دينار كمبادرات لمواجهة التصحر والتغير المناخي.

وذكر البنك المركزي في بيان أن البنك نظم ورشة تخصصية عن التغيرات المناخية والتصحر والأمن القومي، لمواجهة الثالوث المخيف الذي أدخل البشرية في أقصى درجات الحذر والحيطة لأنه بات يهدد أمنها القومي ومستقبل أجيالها، بل وحاضرها أيضاً.



وقال انه تم إطلاق مبادرة لتمويل شراء وحدات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة بمبلغ (١) ترليون دينار.

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