2022/06/17 | 11:38 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن جهاز مكافحة الإرهاب كردستان، اليوم الجمعة، عن مقتل ٤ عناصر من حزب العمال الكردستاني في السليمانية.وذكر الجهاز في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، انه “حسب معلومات مكافحة الإرهاب كردستان، تم استهداف سيارة جيب قرب كلار سايلو من قبل طائرات عسكرية تركية، وقتل أربعة من الركاب وجرح وقتل آخر من الركاب، وتم […]

ظهرت المقالة توضيح رسمي..



مقتل ٤ عناصر من حزب العمال الكردستاني في السليمانية أولاً على ايرث نيوز.

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