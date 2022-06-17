رأي: رفع سعر الفائدة من

2022/06/17 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لن يحكم التاريخ على محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بلطف.أولاً، لقد شهدنا أعلى معدل تضخم منذ عقود.والآن، نسير على الطريق المؤدي إلى هبوط اقتصادي صعب.

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