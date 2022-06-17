الصدر يستبعد اسماء جديدة من تياره

2022/06/17 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ استبعد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم الجمعة، اسماء جديدة من تياره.‏وقال صالح محمد العراقي المعروف باسم وزير القائد في تغريدة اطلعت عليها ايرث نيوز، ان “الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهـاد والمُــجاهـ،دين في سـ،رقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ..واضاف “فأجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم […]

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