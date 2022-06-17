استقالة صحفية من مؤسسة عريقة لأنها

2022/06/17 | 11:46 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت صحيفة "يو اس ايه توداي" الأميركية سحبها أكثر من عشرين مقالا من صفحاتها الإلكترونية بعدما تبيّن أن كاتبتها "كانت تخترع مصادر وتصريحات"، مبدية "أسفها" للواقعة التي أدت إلى استقالة الصحافية المعنية.

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