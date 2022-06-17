الديمقراطي الكردستاني يحدد موعد حسم موقفه إزاء تطورات العملية السياسية

2022/06/17 | 11:47 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم، اليوم الجمعة، أن الحزب سيحسم موقفه إزاء العملية السياسي في الأيام القليلة المقبلة بعد عقد اجتماع مع تحالف السيادة، لافتا إلى أن ملف رئاسة الجمهورية هو الأخر مازال غير محسوم.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً ..وقال عبد الكريم لـ […]

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