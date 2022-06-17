تحطم طائرة من طراز

2022/06/17 | 11:50 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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تحطمت طائرة من طراز "سو – 25" في محافظة بيلغورود جنوب روسيا وذلك أثناء تنفيذها رحلة جوية تدريبية.

وأفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الروسية الغربية بأن الطيار هبط بسلام بالمظلة، وتم نقله إلى قاعدته الجوية، ولا يوجد أي خطر على حياته.

وأفيد أيضا بأن الطائرة تحطمت في منطقة خالية، ولم تتسبب في أي خسائر مادية على الأرض، وبحسب المعلومات الأولية، يمكن أن يعود السبب في الحادث إلى عطل فني، فيما تعمل في موقع الحادث لجنة تابعة للقوات الفضائية الجوية الروسية.

المصدر: وكالات

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