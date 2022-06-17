الأدب ما بين التوصيل والاستلهام

2022/06/17 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:طالب عباس الظاهر

إن تنمية الحسّ الجمالي، والوعي النقدي

عند القارئ ..



وأقصد هنا أي قارئ، لا ريب

شيء مهم جداً..



بل وضرورة حياتية ملحّة

من أجل التلقي الأمثل للأثر الأدبي؛

نتيجتها الاستفادة مما ي

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