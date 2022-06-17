2022/06/17 | 11:52 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: نــــــــــــــــــــــــــزار
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قِراءاتٌ في خطابِ مُعتمدِ المرجعِ الأَعلى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
حيدر
أ/ إِنَّ أَخطر ما أَشارَ إِليهِ
مُعتمد المرجع الأَعلى في خطابهِ
اليَوم في [مُؤتمرِ فتوى الدِّفاع]
سماحة العلَّامة الحُجَّة السيِّد
أَحمد الصَّافي، أَمر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( قِراءاتٌ في خطابِ مُعتمدِ المرجعِ الأَعلى) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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