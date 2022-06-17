‬ قِراءاتٌ في خطابِ مُعتمدِ المرجعِ الأَعلى

2022/06/17 | 11:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: نــــــــــــــــــــــــــزار

حيدر

أ/ إِنَّ أَخطر ما أَشارَ إِليهِ

مُعتمد المرجع الأَعلى في خطابهِ

اليَوم في [مُؤتمرِ فتوى الدِّفاع]

سماحة العلَّامة الحُجَّة السيِّد

أَحمد الصَّافي، أَمر

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