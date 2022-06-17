افتتاح بطولة كأس غرب آسيا الثالثة لكرة الصالات للسيدات (صور)

2022/06/17 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

افتتحت، أمس في مدينةِ جدة السعوديّة، بطولةُ كأس غرب آسيا الثالثة للسيداتِ بمُشاركة (6) منتخباتٍ هي السعوديّة والكويت وفلسطين والبحرين وعمان، إضافةً إلى المنتخبِ العراقي.

وحضرَ حفل الافتتاح نائبُ القنصل العراقيّ في السعوديّة مخلص عبد اللطيف وعُضو الاتحاد العراقيّ لكرةِ القدم المُشرف على اللجنةِ النسويّة فراس بحر العلوم.

وشهدَ الحفل، الذي استمرَ لمدة 20 دقيقةً، استعراضاً جميلاً للمنتجاتِ المشاركةِ تخللتهُ عروضٌ فنيةٌ وموسيقيّة.

وسبقت حفل الافتتاح المباراةُ الرسميّة الأولى في البطولةِ بين منتخبي البحرين وفلسطين ضمن مبارياتِ المجموعةِ الأولى التي انتهت لمصلحةِ المنتخب البحريني بستة أهدافٍ مقابل لا شيء.



وعقب حفلِ الافتتاح أقيمت المباراةُ الثانيّة في البطولةِ بين منتخبي الكويت والسعوديّة ضمن إطارِ مباريات المجموعةِ الثانية وانتهت كويتيّةً بثلاثة أهدافٍ مقابل هدفٍ واحد.

حضورٌ تحكيميّ

وكانت الصفارةُ العراقيّة حاضرةً في مبارياتِ اليوم الأول، حيث شاركَ الحكمُ الدوليّ رافد علاوي بقيادةِ المباراةِ الأولى بين البحرين وفلسطين حكماً ثالثاً، فيما قادَ المباراةَ الثانيّة حكمنا الدوليّ رواند فتاح، وجاءت مشاركةُ حكامنا بدعوةٍ من اتحادِ غرب آسيا للمشاركةِ في قيادةِ مُبارياتِ البطولة.

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