الصدر يتبرأ من تسعة اشخاص جدد ’يستغلون اسم آل الصدر’

2022/06/17 | 11:52 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلن مصلح محمد العراقي، المقرب من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن قائمة مكونة من تسعة اسماء، قال انهم يستغلون اسم ال الصدر بسرقة اموال الشعب.

وقال العراقي في تغريدة على حسابه في (تويتر)، إنَّ "الأسماء المُدرَجَة أدناه يستغلّون إسمنا آل الصدر ويستغلّون إسم الجهـ* ـاد والمُـ*ـجاهـ،دين في سـ،رقة أموال الشعب بغير وجه حَقّ".واضاف، انه "اجد من المصلحة التبرّء منهم، ويُحال أمرهم إلى الجهات المُختصَّة للتعامل معهم حسب القانون".وتابع "ينبغي على المُحبّين مُقاطعتهم وعدم التعامل معهم، وإذا لجأوا إلى جهات أخرى فسيثبت حقدهم، وإذا تابوا وأصلحوا فبابُنا مفتوح لهم".الاسماء:

1- كفاح الكريطي - الديوانية2- منتظر الهاشمي - كوت3- حميد عجمي الطائي - بغداد4- اثير مدلول - كوت5- نعمان خلف جودة - الراشدية6- علي عبد عبطان - كربلاء7- حيدر سلمان عبد الله - حي الخضراء8- راجي العسكري - ناصرية9- عماد داود الساعدي - ديالى

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