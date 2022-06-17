برشلونة تستعد لتحسين عرضها المالي لليفاندوفسكي

2022/06/17 | 12:04 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

تستعد إدارة برشلونة لتحسين عرضها المالي لإقناع نادي بايرن ميونخ الألماني، من أجل التعاقد مع البولندي روبيرت ليفاندوفسكي مهاجم الفريق البافاري.

ونشر خبير الانتقالات الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر اليوم الجمعة “برشلونة يجهز عرضا جديدا لروبيرت ليفاندوفسكي”.

وأضاف “العلاقة المتينة التي تربط خوان لابورتا رئيس برشلونة بوكيل اللاعب زهافي، ساعدت على الحفاظ على الاتفاق الشفهي مع النجم البولندي حول البنود الشخصية للتعاقد”.

وأتم رومانو “برشلونة يحظى بأولوية دائما لدى ليفاندوفسكي، على الرغم من محاولات تشيلسي وباريس سان جيرمان للتعاقد معه”.

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