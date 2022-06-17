2022/06/17 | 12:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#علاء_اللامي في خضم الأجواء السياسية والاجتماعية المحتدمة والملبدة في تونس، وخصوصا بعد الإعلان عن نية الرئيس التونسي، قيس سعيد، تعديل الدستور النافذ والمعدل بعد الثورة /الانتفاضة التونسية سنة 2014، برزت إلى السطح قضية سياسية وفكرية ذات أهمية وحيوية استثنائية تتعلق بالحريات والتعددية السياسية والموقف من الدين والأحزاب السياسية الإسلامية.



وقد أعلن في تونس عن نية الهيئة المكلفة بكتابة مسودة الدستور الجديد أو المع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعديل الدستوري ودِين الدولة في تونس والعراق - علاء اللامي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعديل الدستوري ودِين الدولة في تونس والعراق - علاء اللامي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).