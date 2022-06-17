شاهد لحظة اطلاق الصين حاملة طائرات ثالثة عملاقة في البحر

2022/06/17 | 12:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت الصين، حاملة طائرات ثالثة خلال مراسم أقيمت بمناسبة إنزال السفينة إلى المياه في حوض لبناء السفن في شنغهاي بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

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