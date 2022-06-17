الصحة تحذر من موجة وبائية جديدة..”ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية “

2022/06/17 | 12:17 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..حذرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، من دخول موجة وبائية جديدة الى العراق، فيما شددت على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر للوكالة الرسمية وتابعته / المعلومة /، إن “مشكلة وجائحة كورونا قائمة ،ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها يلحظ التأكيد المستمر وعلى الداوم […]

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