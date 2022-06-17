ملاذهم العراق.. طلاب أفغان يستكملون دراستهم في السليمانية

2022/06/17 | 12:17 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل أسبوع من مغادرتها أفغانستان في أكتوبر/تشرين الأول 2021، زارت شكيلة محمدي مسقط رأسها خلال إجازة قصيرة من الجامعة.

قالت طالبة الحقوق البالغة من العمر 22 عاماً متحدثةً من السليمانية في إقليم كردستان العراق حيث تعيش منذ ذلك الحين: "في ذلك الوقت لم أكن أعلم أن هذه كانت آخر مرة سأزور فيها مكاني المفضل".

الطالبة شكيلة محمدي

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وأضافت: "لكن في يوم إجلائنا، عندما ودّعت أمي وأبي، أدركت أنني لن أتمكن من رؤيتهما لفترة طويلة جداً".

منذ أن سيطرت طالبان على كابل في أغسطس/آب 2021، حُرمت الفتيات إلى حد كبير من الذهاب إلى المدرسة الثانوية.



وأغلق حرم الجامعة الأميركية في أفغانستان ليجهل طلابها مصير مستقبلهم.

وقال عصمت الله سهاك، وهو طالب أفغاني آخر في السليمانية: "توقعت أن ينتهي تعليمي فعلياً".

الطالب عصمت الله سهاك

بعد عدة أسابيع من الدراسة عبر الإنترنت، أتيحت لشكيلة محمدي وسهاك فرصة السفر إلى كردستان العراق لمواصلة تعليمهما في الجامعة الأميركية في السليمانية.

وقالا إنهما كانا قلقين في البداية بسبب الصراع طويل الأمد في العراق.



وأضافت شكيلة محمدي: "كنت خائفة حقاً من المجيء إلى هنا.



اعتقدت أنني لن أذهب إلى مكان أفضل".

عندما استقرت في إقليم كردستان بشمال العراق، والذي يعتبر عادة أكثر استقراراً من أجزاء أخرى من البلاد، قالت شكيلة محمدي إن مخاوفها سرعان ما تلاشت وشعرت بالأمان.

مدينة السليمانية في العراق

ومن بين 110 طلاب أفغان سافروا إلى السليمانية لاستكمال دراستهم، تخرج 32 في بداية شهر يونيو/حزيران الحالي، بمن فيهم شكيلة محمدي وسهاك.

ومع حصولهم على درجة البكالوريوس، يرغب هؤلاء الطلاب في استكمال تعليمهم بالخارج والحصول على الماجستير على أمل أن يتمكنوا يوما ما من العودة إلى بلادهم.

حفل تخرج طلاب في الجامعة الأميركية في السليمانية

بالنسبة لسهاك، فإن فرصة استكمال دراسته كانت وراء قراره بأن يصبح معلماً.

من جهتها، تأمل شكيلة محمدي في أن تصبح محامية و"تثبت للمجتمع أن الفتيات يمكنهن ممارسة القانون دولياً".

وبحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، يشكل الأفغان أحد أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.



وتم تسجيل 2.6 مليون لاجئ أفغاني منهم 2.2 مليون مسجلون في إيران وباكستان وحدهما.

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