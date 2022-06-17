2022/06/17 | 12:18 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نصيف: الفاسدون في وزارة الكهرباء يعاودون محاولة التعاقد مع أوراسكوم لصيانة محطتي بيجي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/17 | 12:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نصيف: الفاسدون في وزارة الكهرباء يعاودون محاولة التعاقد مع أوراسكوم لصيانة محطتي بيجي) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نصيف: الفاسدون في وزارة الكهرباء يعاودون محاولة التعاقد مع أوراسكوم لصيانة محطتي بيجي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).