الصحة تحذر من الدخول بموجة جديدة من كورونا

2022/06/17 | 12:21 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجعلقت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، على تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الصين ودول الخليج وأخرى مجاورة، فيما حذرت من دخول موجة وبائية جديدة الى العراق مشترطة الالتزام بالإجراءات الوقائية وتلقي اللقاحات المضادة للفيروس.وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "مشكلة وجائحة كورونا قائمة ،ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها يلحظ التأكيد المستمر وعلى الداوم بأن الخطر مستمر ،وهناك احتمال بظهور متحورات جديدة".وأضاف: "كذلك شددنا وما زلنا على أهمية عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية لكن للأسف لم يكن وفق المطلوب".وحول الموقف الوبائي الحالي في العراق أكد البدر: "نلاحظ أن هناك تفاوتاً في عدد الإصابات اليومية ونسلط الضوء عن كثب على كافة المستجدات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقد تكون هناك تطورات تدخل البلاد في موجة وبائية كما يحدث الآن في دول قريبة من العراق".ولفت إلى أن "هناك مؤشرات تبين بوضوح أن جائحة كورونا لم تنتهِ وندعو الجميع الى تلقي اللقاحات وإكمال الجرعتين وتعزيزها بالثالثة خاصة وأن اللقاحات أثبتت فاعليتها".

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