كربلاء.. عطل يصيب احدى المحطات يحرم الاهالي من الكهرباء

2022/06/17 | 12:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تسبب عطل احدى المحطات الكهربائية في

محافظة كربلاء المقدسة، بقطع التيار

الكهربائي عن مناطق متعددة في مركز

مدينة كربلاء.

وناشد مواطنون عبر وكالة نون الخبرية،

من مناطق حي الشرطة وابو طالب والمناطق

المحي

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