الحكيم يقود وساطة لثني الصدر بالعدول عن الانسحاب من العملية السياسية

2022/06/17 | 12:31 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال رحيم العبودي، القيادي في تيار الحكمة، إن زعيم الحكمة عمار الحكيم بدأ وساطة لثني الصدر عن قرار الانسحاب من العملية السياسية.

وأكد بدء حراك الوساطة الخميس باتجاه الصدر، من دون توضيح ما إذا جرى تواصل مباشر بين الطرفين أم لا، مشيراً الى وجود تأييد سياسي من بعض أطراف الإطار التنسيقي لوساطة الحكيم.



ولم يكشف العبودي ما إذا كانت الوساطة تتضمن الإقرار بحق الصدر في تشكيل الحكومة، لكنه أقر بصعوبة مهمة إقناع الصدر بالعدول عن قراره وعودته ونواب كتلته البرلمانية إلى العملية السياسية.

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