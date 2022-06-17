نسبة الاصابة ارتفعت إلى 6%.. هل دخل العراق بموجة جديدة من فيروس كورونا؟

2022/06/17 | 12:38 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، ان احتمالية دخول العراق بموجة جديدة من فيروس كورونا “قائمة”، وذلك بعد مؤشرات على ارتفاع نسبة الاصابة بكورونا في العراق الى الضعف.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة سيف البدر إن “مشكلة جائحة كورونا قائمة، ومن يراجع خطابات وزارة الصحة والمسؤولين فيها يلحظ التأكيد المستمر وعلى الداوم بأن الخطر مستمر ،وهناك احتمال بظهور متحورات جديدة”.

وأضاف: “كذلك شددنا وما زلنا على أهمية عدم التراخي بتطبيق الإجراءات الوقائية لكن للأسف لم يكن وفق المطلوب”.وحول الموقف الوبائي الحالي في العراق أكد البدر: “نلاحظ أن هناك تفاوتاً في عدد الإصابات اليومية ونسلط الضوء عن كثب على كافة المستجدات وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وقد تكون هناك تطورات تدخل البلاد في موجة وبائية كما يحدث الآن في دول قريبة من العراق”.ولفت إلى أن “هناك مؤشرات تبين بوضوح أن جائحة كورونا لم تنتهِ وندعو الجميع الى تلقي اللقاحات وإكمال الجرعتين وتعزيزها بالثالثة خاصة وأن اللقاحات أثبتت فاعليتها”.

وكانت منصة “يس عراق” قد كتبت تقارير عدة خلال الايام السابقة، تبين من خلالها احتمالية دخول العراق في موجة خامسة، وذلك بعد ارتفاع نسبة الاصابة من 3 إلى 6%، اي ارتفعت الى الضعف خلال اقل من اسبوع.

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