2022/06/17 | 12:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الجمعة، إن أوكرانيا لن تحظى بالسلام أبدًا إذا كان هدف الحرب في أوكرانيا هو "سحق روسيا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون يرد على من يدعو لـ"سحق" روسيا وما سيحصل إن كان هذا هو الهدف) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون يرد على من يدعو لـ"سحق" روسيا وما سيحصل إن كان هذا هو الهدف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).