2022/06/17 | 12:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعثة الحج: وصول 3589 حاجا الى الديار المقدسة عبر المطارات العراقية الخمسة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/06/17 | 12:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

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