حينما يعزف النواب !

2022/06/17 | 12:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم / مسلم الركابي

المشهد العراقي بكل تفاصيله يبدو انه في

كل يوم يسجل طفرة او قفزة بخطواته سواء

كانت هذه الطفرة او القفزة للامام ام

للخلف لا غرابة في ذلك مشهد غرائبي بكل

ماتعني الكلمة من معنى ففي

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