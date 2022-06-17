إخماد حريق نادي اليرموك الترفيهي وتسجيل إصابة رجل إطفاء

2022/06/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

إخماد حريق داخل قاعة أعراس ببغداد والدفاع المدني يسجل إصابة رجل إطفاء.= = = = = = = = = =نجحت فرق الدفاع المدني باحتواء وإخماد حادث حريق كبير اندلع داخل قاعة ( الماس للأعراس ) التابعة إلى نادي اليرموك ترفيهي والمكونة من طابقين مغلفة بالأليكبوند المخالف لتعليمات السلامة في منطقة اليرموك الأربع شوارع ببغداد.

حيث استنفرت فرق الدفاع المدني وزجت بسبع فرق إطفاء تخصصية إضافة إلى العجلات الساندة لها لتحكم سيطرتها بتطويق النيران ومن أجل تعجيل السيطرة أشركت بفريق البحث والإنقاذ التابع لها لتنفيذ عمليات الاقتحام والدخول وسط مبنى القاعة ونتيجة النيران وعمليات الإطفاء تهشم زجاج النوافذ ليسقط على أحد منتسبي الدفاع المدني من فريق البحث والإنقاذ الذي أصيب بجروح تم على الفور نقله إلى مستشفى اليرموك.

وأنهت فرق الدفاع المدني عمليات الإخماد والتبريد دون تسجيل خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية وعلي أثر ذلك طلب الدفاع استدعاء خبير الأدلة الجنائية وفتح تحقيق في مركز الشرطة لتحديد أسباب اندلاع الحريق داخل القاعة.

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