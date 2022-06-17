ألسنة النيران

2022/06/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باندلاع حريق كبير في نادي اليرموك الترفيهي وسط العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ ( بغداد اليوم)، إن "حريقا كبيرا اندلع داخل مبنى نادي اليرموك الترفيهي وسط بغداد".

واضاف أن "فرق الدفاع المدني هرعت لمكان الحادث من اجل اجراء عمليات الاخماد للحريق".

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