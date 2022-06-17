لليوم الثالث تواليا.. طوابير السيارات أمام محطات الوقود في البصرة (فيديو)

2022/06/17 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

رصدت عدسة (بغداد اليوم) طوابير السيارات أمام محطة الوقود في البصرة، لليوم الثالث على التوالي.

وقال مراسلنا إن طوابير السيارات تقف لليوم الثالث على التوالي أمام محطة وقود في البصرة.

هذا وشهدت العاصمة بغداد وعدد من المحافظات، للمرة الأولى منذ سنوات، طوابير أمام محطات التعبئة نتيجة أزمة وقود عزاها بعض العاملين في القطاع إلى سببين، تهريب الوقود إلى كردستان وسوريا ولبنان، وإضراب أصحاب المحطات الأهلية.

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