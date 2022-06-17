عبوة ناسفة تتسبب بقطع طريق بغداد – صلاح الدين (فيديو)

2022/06/17 | 13:03 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الجمعة، بوجود عبوة ناسفة على جانب الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "تم قطع الطريق الرابط بين بغداد وصلاح الدين بسبب وجود عبوة ناسفة، الأمر الذي أدى إلى قطع الطريق لحين وصول فرقة خاصة".واضاف المصدر: "تم تفجير العبوة دون اصابات تذكر ومن ثم فتح الطريق".

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